В пожаре на Окраинной улице пострадали женщина и две девочки

Они направлены в медицинское учреждение для детального осмотра.

В ночном квартирном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на Окраинной улице поступило 16 января в 1:59. В квартире горела обстановка на площади 30 м2.

В 3:25 ликвидация открытого горения. На месте работали 28 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.

Пострадавшие в результате пожара женщина и две несовершеннолетние девочки направлены в медицинское учреждение для детального осмотра.

Ранее в Металлострое сгорела квартира блогеров Валерии и Даниила Гусаровых.

Фото и видео: ВКонтакте / За развитие Ржевки