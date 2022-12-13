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В пожаре на Окраинной улице пострадали женщина и две девочки

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Они направлены в медицинское учреждение для детального осмотра.

В ночном квартирном пожаре в Красногвардейском районе Петербурга пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на Окраинной улице поступило 16 января в 1:59. В квартире горела обстановка на площади 30 м2.                

В 3:25 ликвидация открытого горения. На месте работали 28 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.

Пострадавшие в результате пожара женщина и две несовершеннолетние девочки направлены в медицинское учреждение для детального осмотра.

Ранее в Металлострое сгорела квартира блогеров Валерии и Даниила Гусаровых.

Фото и видео: ВКонтакте / За развитие Ржевки

Теги: квартирный пожар, окраинная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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