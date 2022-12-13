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В Металлострое сгорела квартира блогеров Валерии и Даниила Гусаровых
Сегодня, 10:04
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В Металлострое сгорела квартира блогеров Валерии и Даниила Гусаровых

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Во время пожара погиб кот.

В Металлострое сгорела квартира, которая принадлежала семье блогеров. Во время пожара Лерчек и Даня (Валерия и Даниил Гусаровы) потеряли кота, животное погибло. Об этом семейная пара рассказала в соцсетях. 

Супруги поехали в больницу с детьми, чтобы проверить состояние одной из малышек. Семья рассказала, что осталась без жилья. 

Вы знаете, сейчас особо как-то не до stories. У нас сгорела квартира. Начался пожар, проводка загорелась. Мы живы все, кроме нашего кота. Мы остались без жилья. Мы в отеле. Идти нам пока некуда. У нас теперь ничего нет.

Валерия Гусарова, блогер

Ранее на Piter.tv: во время утреннего пожара на Дачном проспекте погиб мужчина.

Фото: ВКонтакте / Валерия Гусарова

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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