Во время утреннего пожара на Дачном проспекте погиб мужчина

Пламя раскинулось по площади 16 "квадратов". Спасатели ликвидировали возгорание спустя 47 минут.

Сегодня ранним утром, 15 января, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. В горящем четырехкомнатной квартире на Дачном проспекте погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:16. Тушить пламя прибыли три спецмашины и 15 пожарных.

Пламя раскинулось по площади 16 "квадратов". Спасатели ликвидировали возгорание спустя 47 минут. В квартире они нашли тело мужчины. На данный момент устанавливается причина смерти горожанина и причина пожара.

Проводится проверка. На место случившегося прибыла полиция.

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Фото: Piter.tv