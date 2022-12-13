В Колпино на Центральной ночью горел жилой дом

Проезду пожарных машин мешали автомобили, припаркованные во дворе. Проблему удалось разрешить.

Накануне, 14 января, в Колпино горела двухкомнатная квартира. Пожар произошел на Центральной улице в доме № 19. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади 10 "квадратов". Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные справились за 34 минуты.

Как рассказали очевидцы, жильцов одного из подъездов оперативно эвакуировали. Также проезду пожарных машин мешали автомобили, припаркованные во дворе. Проблему удалось разрешить.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на заводе "Арсенал" в Петербурге произошел пожар.

Видео: Телеграм / Мегаполис