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На заводе "Арсенал" в Петербурге произошел пожар
Сегодня, 18:11
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На заводе "Арсенал" в Петербурге произошел пожар

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Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание ликвидировали. 

В Калининском районе  сегодня, 14 января, произошел пожар. Горел завод "Арсенал", который находится на улице Комсомола, дом 1-3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила 17:19. Огонь распространился по площади 15 "квадратов".

Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание ликвидировали. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается. 

Известно, что здание сдавалось в аренду. 

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе ученица пятого класса отравилась неизвестным препаратом.

Фото: Piter.tv (архив)

 

Теги: завод арсенал, мчс, пожар на заводе, спасатели, улица комсомола
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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