На заводе "Арсенал" в Петербурге произошел пожар

Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание ликвидировали.

В Калининском районе сегодня, 14 января, произошел пожар. Горел завод "Арсенал", который находится на улице Комсомола, дом 1-3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила 17:19. Огонь распространился по площади 15 "квадратов".

Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.

Известно, что здание сдавалось в аренду.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе ученица пятого класса отравилась неизвестным препаратом.

Фото: Piter.tv (архив)