На заводе "Арсенал" в Петербурге произошел пожар

В Калининском районе сегодня, 14 января, произошел пожар. Горел завод "Арсенал", который находится на улице Комсомола, дом 1-3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила 17:19. Огонь распространился по площади 15 "квадратов".
Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Возгорание ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.
Известно, что здание сдавалось в аренду.
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Фото: Piter.tv (архив)
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