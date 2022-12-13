  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петроградском районе ученица пятого класса отравилась неизвестным препаратом
Сегодня, 16:16
124
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петроградском районе ученица пятого класса отравилась неизвестным препаратом

0 0

Известно, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ОДН не состоит.

В Петроградском районе школьница отравилась неизвестным веществом. Пострадавшая попала в больницу  № 19 накануне утром, 13 января.

По информации Piter.tv, врачи доставили ребенка в медицинское учреждение с психогенным неэпелептическим приступом. Сейчас 12-летний подросток находится в тяжелом состоянии. 

Обстоятельства отравления школьницы устанавливаются. Подробности уточняются.

Известно, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ОДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: голый мужчина лежал на полу станции метро "Невский проспект".

Фото: Pxhere

Теги: отравилась неизвестным веществом, петроградский район, полиция, скорая помощь, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии