В Петроградском районе ученица пятого класса отравилась неизвестным препаратом

В Петроградском районе школьница отравилась неизвестным веществом. Пострадавшая попала в больницу № 19 накануне утром, 13 января.
По информации Piter.tv, врачи доставили ребенка в медицинское учреждение с психогенным неэпелептическим приступом. Сейчас 12-летний подросток находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства отравления школьницы устанавливаются. Подробности уточняются.
Известно, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ОДН не состоит.
Ранее на Piter.tv: голый мужчина лежал на полу станции метро "Невский проспект".
Фото: Pxhere
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