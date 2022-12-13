В Петроградском районе ученица пятого класса отравилась неизвестным препаратом

Известно, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ОДН не состоит.

В Петроградском районе школьница отравилась неизвестным веществом. Пострадавшая попала в больницу № 19 накануне утром, 13 января. По информации Piter.tv, врачи доставили ребенка в медицинское учреждение с психогенным неэпелептическим приступом. Сейчас 12-летний подросток находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства отравления школьницы устанавливаются. Подробности уточняются. Известно, что девочка воспитывается в полной семье, на учете в ОДН не состоит. Ранее на Piter.tv: голый мужчина лежал на полу станции метро "Невский проспект". Фото: Pxhere