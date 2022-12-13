Голый мужчина лежал на полу станции метро "Невский проспект"

Накануне вечером, 13 января, в петербургской подземке отдыхал на полу обнаженный мужчина. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".
Интересный пассажир решил впечатлить окружающих на станции метро "Невский проспект" вчера вечером.
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Успокаивать горожанина пришли сотрудники полиции. Подробности эпатажного инцидента уточняются.
Ранее на Piter.tv: станцию "Ладожская" могут закрыть на ремонт с 1 марта.
Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo
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