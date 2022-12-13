  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:54
263
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Голый мужчина лежал на полу станции метро "Невский проспект"

0 0

Успокаивать горожанина пришли сотрудники полиции.

Накануне вечером, 13 января, в петербургской подземке отдыхал на полу обнаженный мужчина. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Интересный пассажир решил впечатлить окружающих на станции метро "Невский проспект" вчера вечером.

Пользователь

Успокаивать горожанина пришли сотрудники полиции. Подробности эпатажного инцидента уточняются.

Ранее на Piter.tv: станцию "Ладожская" могут закрыть на ремонт с 1 марта.

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo

Теги: голый мужчина, голый человек в метро, метро петербурга, невский проспект, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии