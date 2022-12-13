На Окраинной сгорел одноэтажный сарай

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:40.

Сегодня, 25 марта, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Окраинной, 9, полыхал сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:40. Тушить огонь отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В одноэтажном, дощатом обшитом железом, размером 2х4 метра сарае происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 17:05 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv