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На Окраинной сгорел одноэтажный сарай
Сегодня, 17:14
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На Окраинной сгорел одноэтажный сарай

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Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:40.

Сегодня, 25 марта, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Окраинной, 9, полыхал сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:40. Тушить огонь отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

В одноэтажном, дощатом обшитом железом, размером 2х4 метра сарае происходило горение по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 17:05 пожар был ликвидирован.  В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в  Ленобласти помощь спасателей понадобилась 9 рыбакам.

Фото: Piter.tv

Теги: горел сарай, мчс, окраинная улица, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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