В Ленобласти помощь спасателей понадобилась 9 рыбакам

с начала текущего года жертвами собственной халатности стали уже 2 человека, чьи прогулки по акватории закончились гибелью.

Сегодня, 25 марта, спасатели Поисково-спасательной службы несколько помогли рыбакам, которые попали в беду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В акватории Финского залива около Тулонской аллеи спасатели переправили на берег семь человек. Мужчины оказались на оторванной льдине. Они вовремя позвонили в службу "112".

Еще двоих человек перевезли через промоину в Петродворцовом районе. В результате случившегося никто не пострадал.

В Красносельском районе на льду Финского залива было замечено 10 человек. Спасатели провели беседу с каждым "смельчаком". Все рыбаки самостоятельно вернулись на берег.

Напомним, с начала текущего года жертвами собственной халатности стали уже 2 человека, чьи прогулки по акватории закончились летальным исходом. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

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