На Балтийском бульваре утонули несколько машин

Вероятно, это произошло из-за того, что поднялся уровень воды в Финском заливе.

На Балтийском бульваре несколько машин частично ушли под воду. Сейчас сотрудники МЧС извлекают автомобили из Финского залива. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Вероятно, машины были припаркованы на берегу. Но в период паводков они оказались в ловушке. По словам местных жителей, рыбаки часто оставляют свои автомобили около залива.

О происшествии стало известно 25 марта. Почему петербуржцы решили так рисковать своими машинами, не уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: Шуваловский парк частично затопило из-за паводков.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург