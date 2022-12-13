На Балтийском бульваре утонули несколько машин

На Балтийском бульваре несколько машин частично ушли под воду. Сейчас сотрудники МЧС извлекают автомобили из Финского залива. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Вероятно, машины были припаркованы на берегу. Но в период паводков они оказались в ловушке. По словам местных жителей, рыбаки часто оставляют свои автомобили около залива.
О происшествии стало известно 25 марта. Почему петербуржцы решили так рисковать своими машинами, не уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на Piter.tv: Шуваловский парк частично затопило из-за паводков.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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