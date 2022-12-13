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На Балтийском бульваре утонули несколько машин

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Вероятно, это произошло из-за того, что поднялся уровень воды в Финском заливе.

На Балтийском бульваре несколько машин частично ушли под воду. Сейчас сотрудники  МЧС извлекают автомобили из Финского залива. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Вероятно, машины были припаркованы на берегу. Но в период паводков они оказались в ловушке. По словам местных жителей, рыбаки часто оставляют свои автомобили около залива. 

О происшествии стало известно 25 марта. Почему петербуржцы решили так рисковать своими машинами, не уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: Шуваловский парк частично затопило из-за паводков.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: балтийский бульвар, утонули машины, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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