"Ъ" узнал о 9 явках с повинной Тесака по делу о серии убийств

В СМИ узнали,о каких преступлениях успел рассказать националист до своей смерти.

"Коммерсантъ" узнал о 9 явках с повинной Тесака по делу о серии убийств. Журналисты рассказали, что незадолго до смерти националист Максим Марцинкевич, находясь в челябинском СИЗО, дал также показания на своих коллег. Благодаря этой информации следователи смогли раскрыть несколько убийств, совершенных в 2003 году. Виновные в преступлениях получили обвинения.

В СМИ объяснили, что одним из эпизодов, о которых СК РФ узнал от Тесака, является его причастность к отрезанным головам. Преступление националист совершил вместе с двумя знакомыми. В 2003 году таким образом российские националисты убили двух приезжих в Москве. Еще в одном случае - подобная трагедия произошла под Смоленском.

Напомним, что адвокат Тесака ранее прокомментировал видеозапись допроса своего клиента, на котором тот дает признательные показания. Он заявил, что следствие не опубликует никакие данные. Юрист полагает, что у следствия есть только голословные показания тех, кто решили покаяться в содеянном спустя 15-20 лет.

Фото: Telegram / На видео видно