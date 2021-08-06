Адвокат прокомментировал видео с признаниями Марцинкевича о его причастности к убийствам

Алексей Михальчик напомнил о пытках и давлении на Тесака.

Адвокат прокомментировал видео с признаниями Максима Марцинкевича о его причастности к убийствам. Об этом журналистам ТАСС рассказал юрист Алексей Михальчик, который представляет интересы отца погибшего - Александра. По мнению стороны защиты, националист дал показания силовикам под пытками и после морального давления на него.

Марцинкевича из колонии в Коми неожиданно перевели в СИЗО Красноярска, хотя преступление, о котором он говорит на видео, расследовалось в Москве. В том изоляторе его держали почти год. Алексей Михальчик, адвокат

Юрист напомнил, что после нахождения в изоляторе Марцинкевич сообщил адвокату, что ему пришлось оговорить себя и других фигурантов расследования, так как на него оказывалось физическое и психологическое давление. Ролик с показаниями Тесака появились 6 августа в социальных сетях. В кадре мужчина рассказывает, что помогал прятать тела мигрантов в Москве.

В пятницу в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, признается в том, что помогал прятать тела убитых мигрантов в Москве. При этом в материалах дела СК Марцинкевич проходит свидетелем. После гибели мужчины у него во рту была найдена записка, в которой он указал на то, что оговорил людей.

ФСБ задержала лидера и членов группировки поклонников Тесака.

Видео: Telegram / На видео видно