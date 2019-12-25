ФСИН отвергла обвинения в пытках "Тесака"

Нет никаких записей о том, что к "Тесаку" применялось психологическое насилие.

ФСИН отвергла обвинения в пытках неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича в СИЗО Красноярска перед его смертью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники изолятора, уверяют представители ФСИН, не применяли специальные средства или физическое воздействие по отношению к Марцинкевичу. По их словам, накануне смерти он не обращался в медицинскую часть за помощью, так как соответствующих записей нет в его медицинской карте.

Также нет никаких записей о том, что к "Тесаку" применялось психологическое насилие или поступали угрозы.

Ранее семья "Тесака" Марцинкевича получила документы о его смерти. Там есть несостыковки.

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