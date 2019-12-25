Семья "Тесака" Марцинкевича получила документы о его смерти. Там есть несостыковки

Документы утверждают, что сотрудники СИЗО видели Марцинкевича живым уже после того, как он покончил с собой.

Семья неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича, погибшего в СИЗО на прошлой получила документы о его смерти. Несмотря на официальную версию следствия о суициде, документы её не подтверждают. Об этом сообщает издание Baza.

Документы утверждают, что сотрудники СИЗО видели Марцинкевича живым уже после того, как он покончил с собой. В справке о смерти, которую выдали родственникам "Тесака", указано время смерти заключённого - 16 сентября 2020 года 00:00. Но в рапортах сотрудников СИЗО-3 Челябинской области указана совсем иная информация: в 6:45 утра Марцинкевич отказался от завтрака. В 7:14 утра уже был найден его труп.

Источники Baza утверждают, что время "00:00" было указано в справке, так как паталогоанатому не удалось установить точное время смерти Марцинкевича. В чём причина — неизвестно.

Ранее мы писали, что в день смерти "Тесака" Марцинкевича в его камере не работало видеонаблюдение.

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