В Махачкале задержан подозреваемый в совершенном 16 лет назад похищении человека в Ленобласти

Так, 24 марта 2007 года задержанный, находясь на территории Светогорска Ленинградской области и, действуя в составе группы лиц, применил насилие в отношении потерпевшего, посадив его в автомобиль.

Оперативниками регионального Главка в Махачкале задержан подозреваемый в совершенном 16 лет назад похищении человека в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Махачкале 1 марта в 00:10 у дома 104 по улице Магомеда Ярагского опергруппой уголовного розыска петербургского Главка был задержан находящийся в федеральном розыске 42-летний уроженец поселка Бавтугай Республики Дагестан. Он обвиняется в похищении человека. Мужчина заключен под стражу.

Так, 24 марта 2007 года задержанный, находясь на территории Светогорска Ленинградской области и, действуя в составе группы лиц, применил насилие в отношении потерпевшего, посадив его в автомобиль, в дальнейшем удерживая его в квартире дома 32 по Красноармейской улице в Светогорске.

Мужчина будет заключен под стражу. Задержанный будет этапирован в СИЗО Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что двое мужчин отправятся в колонию на 6-7 лет за похищение девушки на Дунайском проспекте в Петербурге.

Фото: Piter.tv