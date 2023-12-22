Двое мужчин отправятся в колонию на 6-7 лет за похищение девушки на Дунайском проспекте

Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС на въезде в аэропорт Пулково, потерпевшая была освобождена.

Оглашен приговор по делу о похищении девушки на Дунайском проспекте. Сообщила прокуратура Московского района.

Суд установил, что вечером 22 мая 2023 года Б., встретив потерпевшую у автобусной остановки вблизи дома 7, литера А по Дунайскому проспекту, используя физическую силу, схватил девушку и насильно посадил в автомобиль. За рулём был Н., который поехал в сторону Пулковского шоссе. Во время поездки девушка оказывала сопротивление, звала на помощь, что пресекалось Б., который удерживал ее руки и закрывал ей рот.

Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС на въезде в аэропорт Пулково, потерпевшая была освобождена.

Б. проведёт 7 лет в исправительной колонии строгого режима, Н. – 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv