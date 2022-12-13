Двое мужчин похитили девушку в Московском районе

Возбуждено уголовное дело.

Вечером вторника, 22 мая, от прохожего поступило сообщение о том, что мимо дома №5 к4 по Дунайскому проспекту проехал ВАЗ, из которого кричала девушка и просила помощи. Об этом стало известно Piter.TV/

Примерно в 19:35 оперативники остановили указанный автомобиль на Пулковском шоссе. За рулём оказался 30-летний гражданин Узбекистана. В салоне находились его 25-летний соотечественник и 28-летняя петербурженка. Установлено, что мужчины, применив физическую силу, насильно посадили девушку в машину на Дунайском проспекте и пытались скрыться с места преступления.

Возбуждено уголовное дело, похитителей задержали.

Ранее мы сообщили о том, что в парадной дома на Алтайской армянин надругался над девочкой из Киргизии.

Фото: Piter.TV