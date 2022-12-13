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В парадной дома на Алтайской армянин надругался над девочкой из Киргизии
Сегодня, 10:18
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В парадной дома на Алтайской армянин надругался над девочкой из Киргизии

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Правоохранители завели уголовное дело на подозреваемого.

В Московском районе извращенец надругался над ребенком в парадной жилого дома. Инцидент произошел накануне, 19 мая, на Алтайской улице. 

В полицию обратилась мать девочки, гражданка Киргизии. Она рассказала стражам порядка, что ее 15-летняя дочь стала жертвой педофила. По словам женщины, злоумышленник с армянской внешностью совершил развратные действия в отношении школьницы. 

Стражи порядка провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался безработный уроженец Армении. Мужчину поймали на улице Ленсовета у дома № 51. 

Правоохранители завели уголовное дело на подозреваемого. Злоумышленника поместили в изолятор. 

Ранее на Piter.tv: лжеминеры сообщили о бомбе в ТЦ "Порт Находка".

Фото: Piter.tv

Теги: алтайская, армянин, извращенец, напал в парадной, приставал к девочке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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