В парадной дома на Алтайской армянин надругался над девочкой из Киргизии

В Московском районе извращенец надругался над ребенком в парадной жилого дома. Инцидент произошел накануне, 19 мая, на Алтайской улице.
В полицию обратилась мать девочки, гражданка Киргизии. Она рассказала стражам порядка, что ее 15-летняя дочь стала жертвой педофила. По словам женщины, злоумышленник с армянской внешностью совершил развратные действия в отношении школьницы.
Стражи порядка провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался безработный уроженец Армении. Мужчину поймали на улице Ленсовета у дома № 51.
Правоохранители завели уголовное дело на подозреваемого. Злоумышленника поместили в изолятор.
Ранее на Piter.tv: лжеминеры сообщили о бомбе в ТЦ "Порт Находка".
Фото: Piter.tv
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