В парадной дома на Алтайской армянин надругался над девочкой из Киргизии

Правоохранители завели уголовное дело на подозреваемого.

В Московском районе извращенец надругался над ребенком в парадной жилого дома. Инцидент произошел накануне, 19 мая, на Алтайской улице.

В полицию обратилась мать девочки, гражданка Киргизии. Она рассказала стражам порядка, что ее 15-летняя дочь стала жертвой педофила. По словам женщины, злоумышленник с армянской внешностью совершил развратные действия в отношении школьницы.

Стражи порядка провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался безработный уроженец Армении. Мужчину поймали на улице Ленсовета у дома № 51.

Правоохранители завели уголовное дело на подозреваемого. Злоумышленника поместили в изолятор.

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Фото: Piter.tv