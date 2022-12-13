Лжеминеры сообщили о бомбе в ТЦ "Порт Находка"

Правоохранители провели проверку.

Накануне, 19 мая, злоумышленники "заминировали" ТЦ "Порт Находка" на Тепловозной улице, 31. Аноним позвонил в полицию и сообщил, что спрятал в здании бомбу.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне, 19 мая. На место случившегося приехали правоохранители. Они проверили торговый центр и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не нашли.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств здесь не обнаружили. Эвакуация по решению администрации не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лжеминера разыскивают.

Ранее на Piter.tv: на Финляндском вокзале образовалась большая очередь из желающих выбраться в пригороды.

Фото: Pexels