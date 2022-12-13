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Лжеминеры сообщили о бомбе в ТЦ "Порт Находка"
Сегодня, 10:09
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Лжеминеры сообщили о бомбе в ТЦ "Порт Находка"

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Правоохранители провели проверку.

Накануне, 19 мая, злоумышленники "заминировали" ТЦ "Порт Находка" на Тепловозной улице, 31. Аноним позвонил в полицию и сообщил, что спрятал в здании бомбу.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне, 19 мая. На место случившегося приехали правоохранители. Они проверили торговый центр и прилегающую  к нему территорию, но ничего опасного не нашли.                                               

Взрывчатых веществ и взрывных устройств здесь не обнаружили. Эвакуация по решению администрации не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лжеминера разыскивают.

Ранее на Piter.tv: на Финляндском вокзале образовалась большая очередь из желающих выбраться в пригороды.

Фото: Pexels

Теги: бомба в торговом центре, лжеминеры, полиция, порт находка, проверка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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