На Финляндском вокзале образовалась большая очередь из желающих выбраться в пригороды

Толпу наблюдают второй день подряд.

Сегодня, 20 мая, на Финляндском вокзале образовалась толпа из пассажиров, желающих выбраться в пригороды. Второй день наблюдаются большие очереди. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Видимо, многие петербуржцы решили перебраться загород на выходные. А как вы проводите эти теплые выходные? Очевидец

С 28 мая в Петербурге вводится летний график движения пригородных электричек. На полигоне обслуживания АО "СЗППК" в летнем графике движения планируется увеличение количества пар поездов по сравнению с зимним графиком 2022-2023: по будним дням на 6%; по выходным на 17%.

Ранее на Piter.tv: стало известно, почему экстренно закрывают станцию метро "Пионерская" в Петербурге.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург