В день смерти "Тесака" Марцинкевича в его камере не работало видеонаблюдение

Также следователи рассказали о восстановленной ими картине событий.

В день смерти Максима "Тесака" Марцинкевича в его камере не работало видеонаблюдение. Об этом пишет издание Baza со ссылкой на адвоката погибшего Алексея Михальчика, изучившего материалы проверки смерти неонациста.

Защитник рассказал, что в материалах упоминается также ещё одна камера видеонаблюдения — в коридоре недалеко от тюремной камеры "Тесака". Однако неизвестно — могли ли на неё попасть кадры смерти Марцинкевича. Отмечается, что в его камере нашли множество следов крови.

Следователи рассказали о восстановленной ими картине событий: заключённый попытался перерезать себе шею, но сделал это недостаточно глубоко, полилась кровь. Какое-то время он ходил по камере, после чего завершил начатой, повесившись.

О том, почему в тюремной камере не работала камера видеонаблюдения, неизвестно.

Ранее адвокат "Тесака" рассказал об обнаруженных на его теле ранах.

Фото: pixabay.com