В "Крестах" нашли мёртвым подозреваемого в изнасиловании 16-летней

Тело мигранта направили в морг для установления причины смерти.

Фельдшер следственного изолятора "Кресты", расположенного в Колпинском районе Петербурга, 22 марта констатировал смерть одного из заключённых. Об этом сообщила "Фонтанка".

Медик нашёл мёртвым 56-летнего подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней петербурженки. Тело мигранта направили в морг для установления причины смерти.

Петербургские правоохранители летом 2023 года задержали иностранца, который подозревался в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней школьницы в одном из городских отелей.

Ранее жителя Ивангорода задержали по подозрению в изнасиловании 6-летнего сына.

Фото: Piter.tv