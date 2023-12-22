В Петербурге арестовали девушку, бросившую коктейль Молотова в избирательный участок

Александра Карасева будет под стражей до 21 мая.

Московский районный суд в Петербурге отправил в СИЗО 21-летнюю уроженку Амурской области. Накануне девушка бросила бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, на территории которой работают два участка для голосования под номерами 1395 и 1396. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Объединенной пресс-службы городских судов. Подозреваемая Александра Карасева будет находиться под стражей до 21 мая. Ранее руководитель местного горизбиркома Максим Мейксин упоминал о том, что 15 марта около 15 часов дня местная жительница бросила бутылку с коктейлем Молотова в информационную табличку на здании средней школы №358 по Варшавской улице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 141 УК РФ. Речь идет о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. В надзорном ведомстве полагают, что неустановленные лица по телефону довели фигурантке расследования план в целях дезорганизации работы комиссии.

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Фото и видео: Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга