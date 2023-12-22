Комментатора оштрафовали на 400 тыс. рублей за пропаганду терроризма в Петербурге

Ему вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 15 марта.

Фигурант со своей страницы во "ВКонтакте" на стене группы "Подслушано Тихвин" оставил комментарий под новостным постом с информацией о посещении президентом РФ Владимиром Путиным Республики Крым, начинающийся со слов "найдется хороший…" и заканчивающийся фразой "…кровь народа". Комментарий "по своей лингвистике содержит признаки публичного оправдания и пропаганды терроризма".

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок 2 года.

Учитывая сроки содержания К. под стражей, с последующим запретом определенных действий, наказание смягчено до 400 тыс. рублей. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах.

Фото: Piter.TV