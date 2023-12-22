Полиция Петербурга задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах

По предварительным данным, совершить данный поступок за денежное вознаграждение ей посоветовали в телеграм-канале.

В Московском районе у школы полицейские задержали девушку, которая кинула бутылку с зажигательной смесью, предположительно, в плакат о выборах. В образовательном учреждении находится избирательный участок.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел днём 15 марта у школы №358 на Варшавской улице. Полицейские задержали 21-летнюю девушку. По предварительным данным, совершить данный поступок за денежное вознаграждение ей посоветовали в телеграм-канале.

Ранее в трех регионах России возбудили уголовные дела о порче урн с бюллетенями — в Москве, Ростовской области и в Карачаево-Черкесии. Накануне глава ЦИК Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента.

Фото: unsplash