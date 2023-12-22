Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента

Глава ЦИК рассказала о работе избирательных участков за границей.

Целый ряд провокаций готовится за пределами страны и на территории России на тех участках, на которых граждане будут голосовать на выборах российского президента. Соответствующей информацией поделилась с журналистами на пресс-конференции глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она зачитала СМИ доклад о готовности ЦИК к проведению мероприятия.

Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода. Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний… За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней. на место главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента.

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