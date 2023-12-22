По словам главы государства, итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента страны. Видео с обращением главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

По его словам, итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Путин отметил, что выборы президента проходят в России в восьмой раз, что "показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства".

Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет с 15-го по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Ранее Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России.

Видео: kremlin.ru