Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента страны. Видео с обращением главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
По его словам, итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Путин отметил, что выборы президента проходят в России в восьмой раз, что "показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства".
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет с 15-го по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
Ранее Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России.
Видео: kremlin.ru
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