Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России

Он подчеркнул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.

Президент РФ Владимир допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России. Об этом он сообщил журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и "РИА Новости".

По словам главы государства, над этим процессом необходимо поработать так, чтобы он давал большую отдачу для решения социальных вопросов и задач, стоящих перед властями. Он подчеркнул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.

Распределение должно быть более справедливым в том смысле, что на решение общенациональных задач и задач по борьбе с бедностью больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Видео: kremlin.ru