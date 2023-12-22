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Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России

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Он подчеркнул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.

Президент РФ Владимир допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России. Об этом он сообщил журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и "РИА Новости".

По словам главы государства, над этим процессом необходимо поработать так, чтобы он давал большую отдачу для решения социальных вопросов и задач, стоящих перед властями. Он подчеркнул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.

Распределение должно быть более справедливым в том смысле, что на решение общенациональных задач и задач по борьбе с бедностью больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, прогрессивный налог
Категории: Лента новостей, Новости России,

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