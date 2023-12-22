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Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

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По его словам, Москва готова к переговорам, которые не основаны на "каких-то хотелках".

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине. Об этом он сообщил журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и "РИА Новости".

Глава государства напомнил, что на переговорах в Стамбуле, которые прошли весной 2022 года, Москва и Киев вышли на проект договора. Он подчеркнул, что после визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинская сторона отказалась подписывать это договор.

Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились на земле.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин предложил Борисову обсудить подготовку к новой миссии на МКС.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, переговоры, президент россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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