Коммерсанта отправили под домашний арест из-за аварии на Беломорканале

Суд в Петербурге ограничил свободу главы фирмы после размыва дамбы.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору компании, которого обвиняют в причастности к размыву временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале и связанным с этим последствиям. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Суд отправил под домашний арест Дмитрия Башкирова, занимающего должность генерального директора коммерческой организации. Мера пресечения назначена до 28 февраля. Ему вменяются злоупотребление полномочиями, мошенничество в особо крупном размере, а также нарушение правил безопасности при выполнении строительных работ.

По данным следствия, в июле 2024 года произошло разрушение временной перемычки одной из плотин Беломорско-Балтийского канала. В результате инцидента возникло подтопление, в том числе на территории населённого пункта. В ходе происшествия погибли три человека. Следственные органы связывают случившееся с нарушениями, допущенными при реконструкции гидротехнического сооружения.

Работы на объекте выполняла компания "Акватик", которую возглавлял Башкиров. После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Кроме того, в ноябре 2024 года было начато отдельное уголовное производство о мошенничестве, фигурантами которого стали сотрудники АО "Акватик". По версии следствия, в результате противоправных действий было похищено около 1,7 миллиона рублей. В декабре текущего года в отношении Дмитрия Башкирова также возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями.

Фото: Piter.TV