Подсудимый съел явку с повинной в зале петербургского суда

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан судом виновным во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд установил, что 22 декабря 2021 года мужчина, обвиняемый в совершении убийства, в одном из залов судебных заседаний Ленинградского областного суда, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, вырвал пять листов из тома, содержащие его чистосердечное признание и заявление. Порвав документы на мелкие кусочки, со словами "Я этого не писал", стал их есть.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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Фото: Piter.tv