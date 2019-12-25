Экс-директор "Водоканала" Александр Данилов внезапно вышел из СИЗО

Теперь он является свидетелем.

Бывшего директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александра Данилова, арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями, выпустили из СИЗО. Об этом сообщил "47news".

Об изменении меры пресечения стало известно 3 августа. Официально не сообщалось о том, что какая-либо из сторон ходатайствует о смягчении меры. По данным издания, Данилова могли отпустить после визита следователя и сотрудников регионального ГУ МВД. Случай считается необычным.

Как позже сообщили в "ТАСС", теперь Александр Данилов вместо обвиняемого проходит свидетелем. Уголовное преследование прекращено.

Ранее бывшему гендиректору вменялось причинение ущерба предприятию на общую сумму около миллиарда рублей. Фигуранты подделывали разрешения на подключение новостроек к сетям. Всего было задержаны 4 человека.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга