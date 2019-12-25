В Петербурге вынесли приговор укрывателю убийства на пьяном застолье

Мужчина помог своему приятелю замыть квартиру от крови убитого собутыльника.

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об укрывательстве особо тяжкого преступления. Суд признал виновным 41-летнего Романа Деменчука, сообщили в пресс-службе прокуратуры 22 мая.

Как установил суд, Деменчук пришел в гости к своему знакомому, где оба увлеклись алкоголем. После пары часов застолья мужчины отправились за добавкой и по дороге из магазина встретили потерпевшего, которого пригласили присоединиться. Посиделки продолжились втроем, однако Деменчук уснул в пылу застолья. Проснувшись, мужчина застал собутыльников за дракой, в ходе которой один прыгал на теле другого, потерпевший скончался от полученных травм на месте.

Деменчук понял, что приятель убил человека, и помог скрыть преступление, отмыв квартиру от следов крови. Позднее правоохранители все равно раскрыли тяжкое убийство, а Деменчук признал вину, находясь под стражей. Как отметили в прокуратуре, за впервые совершенное преступление небольшой тяжести наказать обвиняемого могут только при наличии отягчающих обстоятельств. В отношении Деменчука подобных не смогли установить, поэтому мужчине назначили штраф в 15 тысяч рублей.

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