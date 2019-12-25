Организатор убийства депутата Госдумы Старовойтовой намерен выйти по УДО

Судебное заседание проведут 25 мая.

Организовавший убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Михаил Глущенко намерен выйти из тюрьмы по УДО. Соответствующее ходатайство 20 мая принял Дзержинский районный суд Петербурга, рассказали в объединенной пресс-службе городских учреждений.

Заседание, где рассмотрят заявление Глущенко, пройдет 25 мая.

В 2015 году мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его осудили как соучастника убийства Старовойтовой. Тогда же Глущенко заявил, что расправу над депутатом заказал бизнесмен Барсуков.

Ранее мы рассказывали, что под Костромой нашли тело московского профессора, пропавшего без вести прошлой осенью.

Фото: Piter.TV