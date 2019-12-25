Под Костромой нашли тело московского профессора, пропавшего без вести прошлой осенью

В брюках мужчины была сумка с камнями.

В Костромской области нашли тело пропавшего осенью жителя Московской области.

Прокуратура Костромского района Костромской области сообщила, что считает правомерным возбуждение уголовного дела по статье "убийство" по факту найденного в реке тела мужчины. Сообщается, что 11 апреля 2020 в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи д. Сущево Костромского района было найдено неопознанное тело мужчины. В брюках у мужчины находилась сумка с камнями.

Впоследствии личность мужчины была установлена. Это житель г. Люберцы Московской области, 1966 года рождения, который безвестно пропал 1 ноября 2019 года и находился в розыске. Мужчина работал в Государственном университете управления на должности профессора. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.TV