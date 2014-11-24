Уроженцы Запорожской области обвиняются в госизмене.

Двоих украинцев арестовали по обвинению в работе на ФСБ. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура на официальном сайте. В надзорном ведомстве рассказали, что в сентябре 2020 года жители Запорожской области решили сотрудничать с российскими спецслужбами при помощи мессенджера. Граждане Украины собирали для иностранцев информацию о местах расположения военных.

Под подозрением находятся 36-летний и 40-летний мужчины. Они вышли на помощника разведки штаба одной из воинских частей Донецкой области с предложением рассказывать им сведения о применении военной техники на Донбассе. В качестве материальной поддержки они назначили сумму в тысячу долларов. Сами злоумышленники на данных намеревались заработать четыре тысячи долларов.

План провалился, так как помощник главы разведки рассказал о произошедшем начальству. Завербованные украины были задержаны 11 февраля во время передачи денег. Сейчас они обвиняются в государственной измене.

Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца.

Фото: Донецкая областная прокуратура

