  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двоих украинцев арестовали по обвинению в работе на ФСБ
Сегодня, 12:27
68
lesjasap

Двоих украинцев арестовали по обвинению в работе на ФСБ

0 0

Уроженцы Запорожской области обвиняются в госизмене.

Двоих украинцев арестовали по обвинению в работе на ФСБ. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура на официальном сайте. В надзорном ведомстве рассказали, что в сентябре 2020 года жители Запорожской области решили сотрудничать с российскими спецслужбами при помощи мессенджера. Граждане Украины собирали для иностранцев информацию о местах расположения военных.

Под подозрением находятся 36-летний и 40-летний мужчины. Они вышли на помощника разведки штаба одной из воинских частей Донецкой области с предложением рассказывать им сведения о применении военной техники на Донбассе. В качестве материальной поддержки они назначили сумму в тысячу долларов. Сами злоумышленники на данных намеревались заработать четыре тысячи долларов.

План провалился, так как помощник главы разведки рассказал о произошедшем начальству. Завербованные украины были задержаны 11 февраля во время передачи денег. Сейчас они обвиняются в государственной измене.

Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца.

Фото: Донецкая областная прокуратура
 

Теги: госизмена, донецкая область, прокуратура, фсб, шпионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии