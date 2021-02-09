Украинца задержали по подозрению в работе на ФСБ. Об этом сообщили представители Национальной службы безопасности. Офис генерального прокурора страны полагает, что мужчину завербовали российские спецслужбы. Он якобы получил от них задание собираться разведывательные сведения о новейшей военной технике. В СБУ уточнили, что преступнику якобы удалось договориться о передаче секретной информации с руководителем научного института в Харькове.
За денежное вознаграждение в размере 500 долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов
офис генпрокурора Украины
Известно, что агент ФСБ пойман СБУ 7 февраля на вокзале. Оперативники задержали мужчину во время передачи ему имитированных секретных материалов. В настоящее время он обвиняется в государственной измене.
СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России".
Видео: ssu.gov.ua
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