Мужчину поймали на вокзале во время передачи ему "секретных материалов" о военной технике Украины.

Украинца задержали по подозрению в работе на ФСБ. Об этом сообщили представители Национальной службы безопасности. Офис генерального прокурора страны полагает, что мужчину завербовали российские спецслужбы. Он якобы получил от них задание собираться разведывательные сведения о новейшей военной технике. В СБУ уточнили, что преступнику якобы удалось договориться о передаче секретной информации с руководителем научного института в Харькове.

За денежное вознаграждение в размере 500 долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов офис генпрокурора Украины

Известно, что агент ФСБ пойман СБУ 7 февраля на вокзале. Оперативники задержали мужчину во время передачи ему имитированных секретных материалов. В настоящее время он обвиняется в государственной измене.

СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России".

Видео: ssu.gov.ua

