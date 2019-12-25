У "завербованных ФСБ шпионов" украинские контрразведчики нашли оружие и тротил.

СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России". Об этом украинцы заявили в собственном аккаунте в социальной сети Facebook. По данным ведомства, бывшие сотрудники решили помогать российскому ведомству, но контрразведчики смогли "разоблачить агентурную сеть ФСБ". По мнению экспертов, шпионы действовали в нескольких областях Украины.

В СБУ подчеркнули, что бывший сотрудников разведки завербовали представители ФСБ России, чтобы те занимались диверсионной деятельности, сбором информации о перемещениях армии и боевой техники. В ведомстве утверждают, что агенты планировали похитить одного из бывших командующих ССО. В качестве свидетельства они приводят цитату одного из объектов вербовки. Тот пообещал выполнить заказ за "сотку бакинских рублей".

У "завербованных ФСБ агентов" силы СБУ изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, а также четыре тысячи патронов и три килограмма тротила.

Армия России на фоне конфликта в Нагорном Карабахе получила беспилотники-ищейки.

Фото: Facebook/Служба безпеки України