В Минобороны рассказали об испытаниях дронов в Южном военном округе.

Армия России на фоне конфликта в Нагорном Карабахе получила беспилотники-ищейки. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на заявление Минобороны России. По данным военных, дроны необходимы для поиска систем противовоздушной обороны и зенитных ракетных комплексов.

Там очень эффективно работали турецкие беспилотники. А система ПВО армянской стороны оказалась слабой Валерий Горбенко, бывший командующий 4-ой армией ВВС и ПВО

В издании упоминается, что в Южном военном округе испытана беспилотная разведывательная система. Она смогла определить радиоэлектронное излучение, положение и тактико-технические характеристики мишени. Сам дрон-шпион будет отличаться компактностью. Он поможет избавить Минобороны РФ от серьезных потерь боевой авиации.

Украина перебросила на Донбасс преуспевшие в Карабахе турецкие беспилотники.

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