В Кропивницком на Украине поймали "российского шпиона"

В Кропивницком поймали российского шпиона. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. По данным силовиков, иностранец оказался членом Коммунистической партии.
Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти
пресс-центр СБУ Украины
По версии украинских спецслужб, задержанный мужчина является тайным агентом, а также руководителем запрещенного коммунистического движения. В СБУ уточнили, что мужчин вел противоправную деятельность, к которой привлек родственницу и еще одного местного жителя.
Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие".
Фото: пресс-центр СБУ Украины
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все