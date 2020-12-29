В Кропивницком на Украине поймали "российского шпиона"

СБУ задержала лидера запрещенной на Украине Коммунистической партии.

В Кропивницком поймали российского шпиона. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. По данным силовиков, иностранец оказался членом Коммунистической партии.

Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти пресс-центр СБУ Украины

По версии украинских спецслужб, задержанный мужчина является тайным агентом, а также руководителем запрещенного коммунистического движения. В СБУ уточнили, что мужчин вел противоправную деятельность, к которой привлек родственницу и еще одного местного жителя.

Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие".

Фото: пресс-центр СБУ Украины

