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В Кропивницком на Украине поймали "российского шпиона"
Сегодня, 12:36
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lesjasap

В Кропивницком на Украине поймали "российского шпиона"

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СБУ задержала лидера запрещенной на Украине Коммунистической партии.

В Кропивницком поймали российского шпиона. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. По данным силовиков, иностранец оказался членом Коммунистической партии.

Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти

пресс-центр СБУ Украины

По версии украинских спецслужб, задержанный мужчина является тайным агентом, а также руководителем запрещенного коммунистического движения. В СБУ уточнили, что мужчин вел противоправную деятельность, к которой привлек родственницу и еще одного местного жителя.

Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие".

Фото: пресс-центр СБУ Украины
 

Теги: кроповницкий, сбу, шпион
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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