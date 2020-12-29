Обвиненный в заказе убийства генерала полковник СБУ сбежал в наручниках

Дмитрий Нескромный сбежал от правоохранителей после задержания 22 января.

Обвиненный в заказе убийства генерала полковник Службы безопасности Украины сбежал в наручниках. Об этом рассказали журналисты местного издания "Страна.ua". Известно, что ранее пэкс-первого заместителя СБУ Дмитрия Нескромного задержали по обвинению в организации заказного убийства Андрея Наумова. Это произошло в пятницу 22 января около одного из столичных бизнес-центров. Вскоре после поимки подозреваемый сбежал от правоохранительных органов.

В настоящее время фигуранту расследования запрещен выезд из Украины. Мужчина объявлен в международный розыск. В СБУ заметили, что кроме Нескромного в преступлении также обвиняется представитель специального подразделения "Альфа" Андрес Расюк.

По мнению авторов портала "Обозреватель", Нескромный мог решиться на организацию убийства генерала из-за конфликта в разделении сфер влияния внутри государственного ведомства. Журналисты уточнили, что подозреваемый мог заниматься "крышеванием" теневого предпринимательства.

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