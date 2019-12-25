В МВД установили местонахождение подозреваемого по делу.

Задержан обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница отметила, что полиция установила местонахождение подозреваемого в преступлении. Мужчине заочно было предъявлено обвинение, а после - фигурант уголовного дела по статьям за убийство и разбой был объявлен в розыск.

Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области установлено местонахождение обвиняемого в совершении убийства 47-летней женщины... В настоящее время он доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Напомним, что трагедия произошла 2 февраля 2021 года. Около кафе по Московскому проспекту Воронежа оперативники нашли тело 47-летней женщины. На теле жертвы представители закона увидели многочисленные ножевые ранения.

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Фото: Telegram/LifeShot