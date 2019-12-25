Медики обследовали женщину и не нашли свидетельств того, что она была беременна.

В полиции Дагестана сообщили, что жена Дауда Даудова не рожала детей. Ранее женщину проверили медики. После обследования врачи зафиксировали, что у Лары Т. не нарушено состояние молочных желез, а также не выделяется молоко. Позже во время беседы со следователями россиянка созналась в том, что не была беременна.

В правоохранительных органах также изучили данные из электронной базы перинатального центра Ставрополя, в котором, по заявлению Даута Даутова ("отца детей"), желала его супруга. Губернатор региона Владимир Владимиров объяснил, что женщина не находилась после "родов" ни в одном городском перинатальном центре. Чиновник также заметил, что новорождённые с такими именами, о которых говорил Даудов, не зарегистрированы в Новосибирске.

Отец "мертвых детей, подмененных на кукол", дал показания в Дагестане.

Фото: МВД по Дагестану