Дауд Даудов полагает, что его малыши еще могут быть живы.

Отец "мертвых детей, подмененных на кукол", дал показания в Дагестане. Ранее мужчина заявил правоохранительным органам, что его дети родились здоровыми в ночь на 3 февраля в Ставрополе. Одного малыша назвали Ахмадом, второго - Мухаммедом. В течение нескольких дней их мать находилась в реанимации. Ей дали подержать на руках новорожденных 7 февраля, а уже 9 числа медики заявили, что малыши скончались от кровоизлияния в мозг.

Проверить можно было только через вскрытие. По исламу, вскрывать тело нельзя, детей надо положить так, как они есть...Жена спустилась вниз и встретила людей, которые якобы пришли омывать человека...Они ее успокоили, взяли детей, сказали: "Мы сейчас над ними покричим, помолимся, в саван укутаем и тебе отдадим" Дауд Даудов, отец

Далее, по словам отца, мать вместе с телами детей уехала домой. Она решила не заглядывать под одеяло. Ее встретил Даудов, который не отходил от покрывала с того самого момента. Перед тем, как положить тела детей в вырытую яму, он заметил, что у одного малыша нет глаз.

Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла. Хомут какой-то на шее, набиты тестом для лепки и пропитаны водой. Чтобы вес был Дауд Даудов, отец

Напомним, 10 февраля Даудов в социальных сетях выложил ролик, в котором объявил о подмене детей на кукол. Мужчина считает, что младенцев подменили еще до того, как матери отдали тела детей. Даудов подозревает, что двойняшки могут быть живы.

Пассажир подозрительной "Мазды" сбросил 17 свертков с наркотиками при задержании.

Фото и видео: МВД по Дасгестану