На Ставрополье больных коронавирусом, которые лечатся на дому, бесплатно обеспечат лекарствами

На закупку лекарственных препаратов в регионе выделено более 100 миллионов рублей.

Власти Ставрополья обеспечат бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые проходят амбулаторное лечение.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров дал чиновникам обеспечить бесплатными лекарствами болеющих коронавирусом жителей региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Для приобретения лекарств для амбулаторных больных, которые переносят вирус в легкой и средней форме, выделено 105 миллионов рублей. Для таких больных разработано 4 схемы лечения, согласно которым медики будут выписывать рецепты. По этим рецептам лекарства можно будет получить бесплатно.

Владимир Владимиров подчеркнул, что процесс превращения денежных средств в лекарства для жителей региона должен пройти как можно быстрее.

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