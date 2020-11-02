Мантуров заявил о нехватке в некоторых регионах РФ кислорода для медицинских целей

Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил о нехватке в некоторых регионах РФ кислорода для медицинских целей. По его словам, ведомство активно выдаёт лицензии новым предприятиям на производство кислорода.
По словам министра, в стране выпуск медицинского кислорода увеличился на 40%, а газообразного — на 15%. При этом в ряде регионов до сих пор наблюдается дефицит.
В 59 субъектах РФ производством медицинского кислорода занимаются 114 предприятий. Мантуров подчеркнул, что к данному направлению подключены ресурсы Фонда развития промышленности. Это даст бизнесу воспользоваться льготными ресурсами.
Наш существенный резерв - это производители технического кислорода.
Денис Мантуров, глава Минпромторга
По его словам, технический кислород по параметрам близок к медицинскому.
Ранее Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств.
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