Мантуров заявил о нехватке в некоторых регионах РФ кислорода для медицинских целей

В 59 субъектах РФ производством медицинского кислорода занимаются 114 предприятий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил о нехватке в некоторых регионах РФ кислорода для медицинских целей. По его словам, ведомство активно выдаёт лицензии новым предприятиям на производство кислорода.

По словам министра, в стране выпуск медицинского кислорода увеличился на 40%, а газообразного — на 15%. При этом в ряде регионов до сих пор наблюдается дефицит.

В 59 субъектах РФ производством медицинского кислорода занимаются 114 предприятий. Мантуров подчеркнул, что к данному направлению подключены ресурсы Фонда развития промышленности. Это даст бизнесу воспользоваться льготными ресурсами.

Наш существенный резерв - это производители технического кислорода. Денис Мантуров, глава Минпромторга

По его словам, технический кислород по параметрам близок к медицинскому.

Ранее Минпромторг упростил работу системы маркировки лекарств.

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