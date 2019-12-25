Пассажир подозрительной "Мазды" сбросил 17 свертков с наркотиками при задержании

При виде полиции мужчина попытался сбежать.

Утром 10 февраля инспекторы ДПС остановили у дома №144 по проспекту Стачек подозрительный автомобиль. "Мазду" незамедлительно остановили для проверки документов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, за рулем находилась 31-летняя петербурженка, а в салоне – 35-летний супруг женщины и их друг, 35-летний уроженец Ульяновска. Последний повел себя странно при виде полиции.

Как выяснилось, ульяновец выбежал из автомобиля, как только увидел инспекторов, но был тут же задержан. При задержании мужчина сбросил на проезжую часть 17 свертков, обмотанных изолентой: предположительно, внутри свертков был синтетический наркотик. В машине также обнаружили два шприца, три мотка изоленты и блокнот с записями.

При личном досмотре мужчины в отделе полиции в кармане его куртки нашли еще пять свертков. Все изъятое направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что четверо подростков угнали у петербуржца автомобиль.

Фото: Piter.TV