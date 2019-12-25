Четверо подростков угнали у петербуржца автомобиль

Машина исчезла с Ситцевой улицы 7 февраля.

Петербургские полицейские поймали четверых угонщиков, похитивших "ВАЗ" неработающего горожанина. Как стало известно Piter.TV, заявление о пропаже машины 22-летний мужчина подал 7 февраля. Отечественная легковушка синего цвета исчезла с парковки у дома №3 по Ситцевой улице.

Угонщиками оказались 16-летние подростки: трое юношей нигде не работают и не учатся, четвертый – студент первого курса Петровского колледжа. Кроме того, все злоумышленники живут по соседству в Приморском районе. Похищенную машину полиция нашла у дома №24А по туристской улице.

Возбуждено уголовное дело о краже, двоих подростков опросили и передали родителям, других поместили под подписку о невыезде.

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