Гонщик на "Мазде" снес забор в ночном ДТП на севере Петербурга

Куда намеревался двигаться водитель — не известно. Он будто бы и не управлял машиной.

Ночью 8-го февраля "Мазда" врезалась в забор на проспекте Энгельса у дома №139. Водитель предпочел оставить машину на месте происшествия. Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП.

На кадрах видно, что машина проскользила перекресток с проспектом Просвещения, пролетела свой поворот и затем врезалась в забор. К счастью, других участников дорожного движения иномарка не задела.

О состоянии водителя не известно: на утро в машине уже никого не было.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"