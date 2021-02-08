Гонщик на "Мазде" снес забор в ночном ДТП на севере Петербурга

Ночью 8-го февраля "Мазда" врезалась в забор на проспекте Энгельса у дома №139. Водитель предпочел оставить машину на месте происшествия. Piter.TV опубликовал видео с момента ДТП.
На кадрах видно, что машина проскользила перекресток с проспектом Просвещения, пролетела свой поворот и затем врезалась в забор. К счастью, других участников дорожного движения иномарка не задела.
О состоянии водителя не известно: на утро в машине уже никого не было.
Видео: Piter.TV
Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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