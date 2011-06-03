Подозреваемому в убийстве мальчика под Саратовом предъявили обвинение

В Саратовской области предъявили обвинение 38-летнему жителю города Вольска в насильственных действиях сексуального характера и в убийстве пятилетнего мальчика. Мужчина признал вину. Об этом сообщил Следком РФ.
По данным следствия, ночью 1 марта мужчина пришёл к своей сожительнице в наркотическом опьянения и совершил действия сексуального характера в отношении её 5-летнего сына. Затем он вывел ребёнка на улицу без одежды и обуви.
Около 5:30 тело мальчика нашли около магазина. Он умер от переохлаждения, заключила экспертиза.
Ранее в Татарстане мать убила ребенка.
Видео: Следственный комитет России
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